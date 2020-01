Gepubliceerd op | Views: 397

AMERSFOORT (AFN) - De plannen voor een zogeheten 'adaptieve woonwijk' in Helmond, waar bouwbedrijf VolkerWessels als ontwikkelaar en bouwer bij betrokken is, worden verder uitgewerkt. De afgelopen maanden is gekeken of de plannen voor de slimme wijk haalbaar waren op financieel, technologisch en juridisch vlak.

In Brainport Smart District worden honderd woningen gebouwd en een dataplatform ontwikkeld dat moet helpen de woningen en het leven van de bewoners te verduurzamen. VolkerWessels gaat via dochterbedrijven SDK Vastgoed en VolkerWessels Telecom de woningen en infrastructuur als energie, telecom, water en riolering bouwen. OOk wordt VolkerWessels Telecom partner bij het ontwikkelen van het dataplatform.

Verdere details over de opdracht, zoals over de waarde of het bouwschema, werden niet gegeven.