Nvidia doet goede zaken met producten voor datacenters

SANTA CLARA (AFN/BLOOMBERG) - De maker van chips en grafische kaarten Nvidia heeft in het tweede kwartaal een fors hogere omzet in de boeken gezet vergeleken met een jaar eerder. Het Amerikaanse concern deed vooral goede zaken met producten voor datacenters, nu door lockdowns bedrijven steeds afhankelijker van cloudtoepassingen zijn. Ook de divisie die grafische kaarten maakt voor computerspelletjes presteerde door de vele thuiszittende gamers goed.

De opbrengsten liepen op jaarbasis met 50 procent op tot 3,9 miljard dollar. Wel ging de brutomarge wat omlaag. Dat had de onderneming eerder al zien aankomen, in verband met kosten rond de overname van branchegenoot Mellanox die eind april werd afgerond. Onder de streep resteerde een nettowinst van 622 miljoen dollar. Dat is toch nog 14 procent meer dan een jaar eerder.

Voor het lopende kwartaal verwacht Nvidia wederom een hogere omzet. Dat zal de winstmarge ook weer op een hoger niveau liggen, denkt de onderneming.