Advies Aegon omlaag bij BofA

AMSTERDAM (AFN) - Er is tijd nodig om de balans van verzekeraar Aegon op orde te krijgen. Daarom zal de ruimte voor de betaling van dividend de komende 18 maanden beperkt blijven. Dat zeggen analisten van Bank of America (BofA), die het advies op de verzekeraar verlagen naar underperform van neutral. Hun koersdoel zetten ze op 2,15 euro, waar dat eerder nog 2,80 euro was.

Hoewel de verhouding tussen de beurswaarde van Aegon en de winst lager is dan bij veel branchegenoten, is het aandeel toch minder aantrekkelijk door het verwachte lage dividend, meent BofA. Daarom denken de marktvorsers dat de koers nog wel iets verder kan zakken. Naar verwachting zal Aegon voor zeker 750 miljoen dollar aan schulden af willen lossen om de verhouding tussen schulden en eigen vermogen op orde te krijgen.

Het aandeel Aegon sloot maandag op 2,40 euro.