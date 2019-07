'Deal met Postmates helpt groei Adyen in VS'

Gepubliceerd op | Views: 111 | Onderwerpen: Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - Met de deal met Postmates kan Adyen verder groeien in de Verenigde Staten. Maar het nieuwe klantcontract is niet zo groot dat alle prognoses direct naar boven bijgesteld moeten worden. Dat zeggen analisten van KBC Securities.

Adyen is door Postmates geselecteerd als betalingenverwerker. Er zijn geen financiële details over de deal naar buiten gebracht. Postmates is een grote speler op het vlak van maaltijdbezorging, vanuit meer dan 500.000 restaurants, supermarkten en gemakswinkels, evenals traditionele retailers.

De marktvorsers bij KBC wijzen erop dat ze eerder al aangaven dat Adyen dit jaar waarschijnlijk 42 procent meer betalingen kan verwerken. Een groot deel van die volumegroei zou moeten komen uit de VS.

KBC handhaaft zijn reduce-advies voor Adyen, met een koersdoel van 605 euro. Het aandeel Adyen steeg vrijdag in de eerste handelsminuten met 1 procent naar 704,60 euro.