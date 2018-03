Gepubliceerd op | Views: 1.995 | Onderwerpen: advies, Goldman Sachs

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse bank Goldman Sachs verhoogt het advies voor Unilever van sell naar neutral. Goldman Sachs denkt dat Unilever zal profiteren van de aantrekkende groei in opkomende markten.

De was- en levensmiddelenproducent heeft net als zijn branchegenoten nu nog wel te maken met tegenwind, zoals prijsdruk in ontwikkelde markten, lokale concurrentie en de huidige zwakte in opkomende markten.

Het aandeel Unilever noteerde maandagochtend kort na opening 0,2 procent hoger op 18,58 euro.