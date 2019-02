Wall Street in de min

Gepubliceerd op | Views: 525

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag licht lager aan de verkorte handelsweek begonnen. Aan het bedrijvenfront opende supermarktconcern Walmart de boeken. Verder keken beleggers vooral vooruit naar de nieuwe ronde van handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China, die deze week in Washington worden gehouden.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,2 procent in de min op 25.832 punten. De brede S&P 500 zakte 0,3 procent tot 2768 punten. Schermenbeurs Nasdaq daalde 0,2 procent tot 7458 punten. Maandag was er geen Amerikaanse beurshandel; Wall Street was gesloten vanwege de viering van President's Day.

Supermarktconcern Walmart heeft de omzet in het vierde kwartaal van zijn boekjaar, met daarin de belangrijke feestdagenperiode, stevig zien groeien. Daarmee lijken zorgen bij beleggers over de verkopen weer wat weggenomen. Het aandeel ging 3,6 procent omhoog.

Ook autobedrijven weten de aandacht op zich gericht. Vertegenwoordigers van de Amerikaanse auto-industrie hebben een klemmend verzoek gedaan aan president Donald Trump om de sector niet onnodig op te zadelen met hogere tarieven voor de invoer van auto's en onderdelen. Ford won 0,6 procent, GM ging een fractie omhoog en Fiat Chrysler werd 0,7 procent lager gezet.

Bandenbedrijf Cooper Tire won 0,3 procent na een handelsbericht. Andere bedrijven die met cijfers kwamen waren maker van auto-onderdelen Advance Auto Parts (plus 3,5 procent) en medisch technologiebedrijf Medtronic. Laatstgenoemde won 2 procent.