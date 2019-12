'Chinees makelaarsplatform mikt op beursgang'

Gepubliceerd op | Views: 208 | Onderwerpen: China

PEKING (AFN) - Het Chinese online makelaarsplatform Beike Zhaofang mikt op een beursgang, waarbij minimaal 1 miljard dollar moet worden opgehaald. Dat meldde persbureau Bloomberg woensdag op basis van ingewijden.

De notering zou eventueel in 2020 kunnen plaatsvinden en momenteel wordt met adviseurs gesproken. Beike is eigendom van een van de grootste makelaars van China, Lianjia. Het lanceerde Beike in 2018. In een financieringsronde eerder dit jaar kreeg het platform 800 miljoen dollar van het Chinese internet- en technologieconcern Tencent.