'Blik op staalbedrijven na cijfers China'

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De beurskoersen van onder meer Europese staal- en mijnbouwbedrijven kunnen reageren op de cijfers over de Chinese economie, waaruit bleek dat de tweede economie van de wereld in het derde kwartaal in het traagste tempo is gegroeid in bijna dertig jaar. Ook de aandelen van producenten van luxemerken kunnen in beweging komen.

Het gaat bijvoorbeeld om bedrijven als staalconcern ArcelorMittal, mijnbouwers als BHP Billiton, Rio Tinto en Glencore en luxebedrijven als Kering en LVMH. Zij zijn doorgaans gevoelig voor de economische ontwikkelingen in China. Ook de chipsector kan in beweging komen.

De Chinese economie groeide in het derde kwartaal met 6 procent op jaarbasis, na een vooruitgang met 6,2 procent in het tweede kwartaal. Daarmee viel de groei iets zwakker uit dan economen hadden voorspeld. Zij rekenden op een economische vooruitgang in China met 6,1 procent. China kampt met tegenwind van de handelsoorlog met de Verenigde Staten en een afzwakkende binnenlandse vraag.