Amerikaanse centrale bank verlaagt rente weer

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De Federal Reserve (Fed) heeft de rente in de Verenigde Staten opnieuw verlaagd. De Amerikaanse koepel van centrale banken haalde een kwart procentpunt van het belangrijkste rentetarief af. De beleidsmakers waren verdeeld over hoe het rentebeleid er de komende tijd uit moet zien. Zij lieten weten "te handelen zoals nodig is om de economische groei vast te houden".

In juli werd de rente ook al verlaagd. Toen was dat de eerste keer in ruim tien jaar. Het belangrijkste rentetarief komt nu op tussen de 1,75 procent en 2,0 procent. Met de stap was op de financiële markten al rekening gehouden.

Van de zeventien beleidsmakers zagen er vijf geen noodzaak voor een rentestap. Vijf anderen vonden een verlaging van een kwart procentpunt voor de rest van dit jaar voldoende. De overige zeven wilden een verlaging met een half procentpunt. In een toelichting noemde bankpresident Jerome Powell de renteverlaging nog altijd een aanpassing in het midden van een economische cyclus. Als de economie verslechtert, kan het zijn dat een reeks verdere renteverlagingen nodig is.

Steuntje

Met de renteverlaging moet de economie een steuntje in de rug krijgen, zei Powell. Onder meer de bedrijfsinvesteringen en export vielen tegen. Daarbij verwees Powell naar de toegenomen handelsonzekerheid en economische zwakte in Europa en China. De uitgaven van huishoudens stegen nog altijd sterk en waren de belangrijkste aanjager voor de Amerikaanse economie.

De inflatie blijft lager dan verwacht. Volgens Powell gaat de Fed er nog altijd van uit dat die toeneemt. Verder hintte de bankpresident erop dat de Fed zijn balans bij een volgende vergadering kan vergroten. Daarmee steunt de Fed de economie ook.

Voor de Amerikaanse president Donald Trump is de renteverlaging niet voldoende. Hij voert de druk op de Fed al geruime tijd op om de rente te verlagen en zou het liefst een negatief tarief zien. In Trumps optiek zet de centrale bank de Verenigde Staten op achterstand ten opzichte van andere economische grootmachten als de Europese Unie.