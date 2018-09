Gepubliceerd op | Views: 379

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger geopend. Beleggers op Wall Street lijken goedgemutst maar ze blijven de ontwikkelingen in het handelsconflict tussen Verenigde Staten en China wel op de voet volgen.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,4 procent hoger op 26.156 punten. De breder samengestelde S&P 500 won ook 0,4 procent tot 2899 punten. Technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,6 procent bij op 7945 punten.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd vanaf volgende week maandag tarieven te hanteren van 10 procent op 200 miljard dollar aan producten die van China naar de VS worden verscheept. De heffingen worden tegen het einde van het jaar verhoogd tot 25 procent. China heeft al laten weten terug te slaan met importheffingen op Amerikaanse producten.

Alphabet

Google-moeder Alphabet (plus 0,5 procent) slaat de handen ineen met autogroep Renault-Nissan-Mitsubishi. Ze gaan het Android-systeem van de Amerikaanse techgigant inbouwen in de dashboards van de wagens van 's werelds grootste alliantie van autofabrikanten.

Thor Industries (plus 9 procent), de Amerikaanse eigenaar van camper- en caravanfabrikanten als Airstream en Dutchmen, koopt zijn Duitse branchegenoot Erwin Hymer voor 2,1 miljard euro.