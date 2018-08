Werkonderbreking bezorgers PostNL Amsterdam

Gepubliceerd op | Views: 165

AMSTERDAM (ANP) - Postbezorgers van PostNL hebben zaterdagmiddag in de Amsterdamse wijk de Pijp het werk van 15.00 uur tot 17.00 uur neergelegd uit protest tegen een bezuinigingsplan. De maatregel gaat volgens de FNV Publiek Belang minimaal vijfhonderd banen kosten.

Tijdens de werkonderbreking hielden de bezorgers een bijeenkomst in een wijkgebouw. Ger Deleij, bestuurder van FNV Publiek Belang, liet weten dat het protest is gericht tegen de invoering van de zogenoemde combibundel. Volgens de FNV wil PostNL dat postbezorgers en postbodes de post zelf op straat gaan sorteren.

Volgens PostNL hoeven de bezorgers de post straks niet zelf te sorteren. ,,Het verschil tussen bezorgen met en zonder combibundel is dat de bezorgers in plaats van één gesorteerde bundel post, dezelfde post in twee bundels mee krijgen'', laat de woordvoerster weten. ,,In de ene bundel zit kleine post die gesorteerd is door de sorteermachine. In de andere bundel zit grote post en de post die niet door de machine gesorteerd kan worden.''

PostNL stelt dat het wel maatregelen moet nemen om het personeel zo lang mogelijk werkt te bieden. Er wordt immers steeds minder post verstuurd.