Beurzen winnen terrein door versoepeling lockdown

Een prachtige week voor het vergroten van de bubbel. Q1's vielen mee, want maar een half procentje er af bij landen/bedrijven. Q2 is een drama, maar dat weten we dus dat geeft niet. Dramatische cijfers zijn iets minder dramatisch dan verwacht dus dat is ook oké. Vaccin komt in september (Trump) of misschien wel nooit (wetenschappers), maar voor nu kiezen we voor de zekerheid Trump. En als je weet dat we in Q3 zeker wat gaan stijgen ten opzichte van Q2, dan is het alle seinen op groen voor kopen, kopen, kopen!