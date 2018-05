'Topman Goldman Sachs treedt in december af'

Gepubliceerd op | Views: 26 | Onderwerpen: Goldman Sachs

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Topman Lloyd Blankfein van de grote Amerikaanse bank Goldman Sachs legt waarschijnlijk in december zijn functie neer. Dat meldde The New York Times op gezag van ingewijden bij het financiële concern.

Volgens de krant wordt voorzitter David Solomon van Goldman Sachs naar verwachting de opvolger van Blankfein. Overigens gaan al langer geruchten dat Blankfein nog voor het einde van dit jaar zou kunnen aftreden en dat Solomon zijn taken kan overnemen. The Wall Street Journal meldde in maart al dat Blankfein nog dit jaar zou opstappen.

De 63-jarige Blankfein staat sinds 2006 aan het hoofd van Goldman Sachs, een van de grootste banken in de Verenigde Staten. Hij is een van de langstzittende topmannen in de Amerikaanse zakenwereld. Blankfein kreeg de afgelopen jaren wel de nodige kritiek. Zo was de rol die de bank speelde bij het ontstaan van de kredietcrisis niet onomstreden.