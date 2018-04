Fed: handel werpt donkere schaduw over groei

Gepubliceerd op | Views: 796 | Onderwerpen: Federal Reserve

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - Zorgen over importtarieven en de gevolgen voor de wereldhandel werpen een donkere schaduw over de anderszins positieve verwachtingen voor de Amerikaanse economie. Dat concludeert de Federal Reserve in zijn zogeheten Beige Book, een rapport dat inzicht geeft in de staat van de Amerikaanse economie.

,,De verwachtingen zijn positief, maar uit verschillende sectoren, waaronder landbouw, industrie en transport, komen bezorgde geluiden over de importtarieven", zo valt te lezen in het document van de koepel van Amerikaanse centrale banken die enquête hield onder bedrijven.

De Amerikaanse president Donald Trump legde onlangs importheffingen op voor allerlei productgroepen die te maken hebben met staal en aluminium. Dat leidde tot hoog oplopende spanningen met vooral China, dat op zijn beurt ook heffingen instelde op Amerikaanse producten.

Loonontwikkeling

De banengroei in de VS blijkt op stoom, maar veel bedrijven hebben moeite personeel te vinden. Dat kan te maken hebben met de loonontwikkeling die achterblijft bij andere ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De werkloosheid bleef in maart voor de zesde maand op rij stabiel op 4,1 procent. Dat is het hoogste niveau sinds het jaar 2000.

Het rapport biedt voer voor zowel voor- als tegenstanders van het beleid van geleidelijke renteverhogingen. Het gevaar daarvan is volgens critici dat een te krappe banenmarkt kan zorgen voor te hoog oplopende inflatie.