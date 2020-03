Brussel keurt samenwerking AMG en Shell goed

Laat ik nou net stevig shell hebben bijgekocht,ik sta als recyklerman,natuurlijk voor 1000% achter deze aktie,evenals hun schitterende waterstofplan,in noord groningen!!

Wat de beurs betreft,altijd vind ik de visie van kees de kort,op zijn zachts gezegd nogal vreemd,maar laat hij deze middag,nu precies mijn mening delen,rondom corona!!

Wie rustig de cijfers van de bijna elk jaar plaatsvindende griep bekijkt,komt tot de nuchtere conclusie,dat bij griep er nog veel meer,zwakke,wankele mensen het loodje leggen,maar dan zeggen we;jammer dat hij of zij griep kreeg,we hadden hem of haar,nog graag een poosje gehouden,niemand raakt dan volslagen in paniek,wie het hele gebeuren rondom corona bekijkt,denkt dat ieder moment minstens 50% van de gezonde bevolking gaat sneuvelen!!!

Mensen; laat je nu eens niet door die tot het kookpunt verhitte emotie leiden,maar,aub door de nuchtere cijfers,ik snak naar gezond verstand,dat dan ook nog een keer ge bruikt wordt!!!