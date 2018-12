ASML betaalt mee aan bereikbaarheid Brainport

Gepubliceerd op | Views: 1.794

VELDHOVEN (AFN) - ASML betaalt mee aan maatregelen voor een betere bereikbaarheid van Brainport Eindhoven. In een bijzondere samenwerking tussen de chipmachinefabrikant, de provincie Noord-Brabant, de gemeenten Veldhoven en Eindhoven en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is hierover een samenhangend pakket van maatregelen afgesproken.

Dit moet ervoor zorgen dat bedrijventerrein De Run in Veldhoven bereikbaar blijft als het aantal arbeidsplaatsen hier de komende jaren fors blijft groeien. De partijen trekken voor het maatregelenpakket 45 tot 50 miljoen euro uit, waarbij ASML, de provincie, het ministerie en de gemeenten elk een kwart van de kosten voor hun rekening nemen.

Op korte termijn zullen reizigers al de eerste effecten zien. Zo start in januari een busdienst in de spits met vier tot zes extra bussen tussen het Centraal Station Eindhoven en De Run in Veldhoven. Op iets langere termijn wordt onder meer de fietsinfrastructuur verbeterd door bijvoorbeeld de aanleg van tunnels, betere bewegwijzering en nieuwe fietsverbindingen.