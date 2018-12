Inflatie eurozone naar 1,9 procent

Gepubliceerd op | Views: 942 | Onderwerpen: Europa, inflatie

LUXEMBURG (AFN) - De inflatie in de eurozone is in november gezakt naar 1,9 procent op jaarbasis, van 2,2 procent in oktober. Dat meldde het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van een definitief cijfer.

Bij een voorlopige raming werd nog een inflatie van 2 procent gemeld voor november en economen hadden gemiddeld verwacht dat dit cijfer gehandhaafd zou worden. De kerninflatie, zonder de invloed van de sterk schommelende prijzen voor energie en levens- en genotsmiddelen, kwam in november uit op 1 procent. Dat was een maand eerder 1,1 procent.

Voor de hele Europese Unie werd vorige maand een inflatie gemeten van 2 procent, tegen 2,2 procent in oktober.