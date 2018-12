Aantal banen in financiële sector krimpt

Gepubliceerd op | Views: 524

DEN HAAG (AFN) - Het aantal werknemers in de financiële sector neemt sinds 2008 af. Tot en met 2016 verdwenen er 43.000 banen in de bedrijfstak, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daardoor waren er twee jaar geleden nog 212.000 werknemers in de financiële sector.

De trend staat haaks op de hele Nederlandse economie waar er in dezelfde periode juist banen bijkwamen. Door technologische ontwikkelingen als internetbankieren zijn veel minder mensen nodig in de financiële dienstverlening. Ook verloren veel mensen hun baan als gevolg van de bankencrisis.

Die veranderingen in de financiële dienstverlening zijn te zien aan de meest voorkomende banen. Financieel specialist of economen zijn de afgelopen jaren in opkomst en vormen nu de grootste beroepsgroep. Boekhoudkundig en administratief medewerkers en managers gespecialiseerde dienstverlening zijn er fors minder.