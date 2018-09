Aantal vacatures in eurozone stabiel

Gepubliceerd op | Views: 104 | Onderwerpen: Europa

LUXEMBURG (AFN) - De vraag naar werknemers in de eurozone is in het tweede kwartaal stabiel gebleven. Het gemiddelde aantal openstaande vacatures in de eurolanden stond gelijk aan 2,1 procent van het totale werkaanbod. Dat bleek uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Dat cijfer komt overeen met het eerste kwartaal. In de dienstensector stonden de meeste vacatures open: 2,4 procent van het totaal. In de industrie en bouw ging het om 1,9 procent.

Voor de gehele Europese Unie gaat het om 2,2 procent van het totale werkaanbod.