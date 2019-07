Handelsvrees drukt Wall Street omlaag

Gepubliceerd op | Views: 507

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag in het rood gesloten. De handelsvrees laaide op bij beleggers op Wall Street na nieuwe dreigementen van president Donald Trump tegen China. Bij de bedrijven ging de aandacht onder meer uit naar Bank of America, dat resultaten publiceerde. Verder kwam de Federal Reserve nog met zijn zogeheten Beige Book, dat inzage geeft in de staat van de Amerikaanse economie.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 27.219,85 punten. De brede S&P 500 daalde 0,7 procent tot 2984,42 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,5 procent op 8185,20 punten.

Trump benadrukte dat hij nog meer importheffingen kan opleggen aan China als hij dat wil. Eerder beloofde hij dat niet te doen na het bereiken van een wapenstilstand in de handelsoorlog. Peking liet weten dat nieuwe heffingen in de lopende onderhandelingen over een handelsdeal met de Verenigde Staten niet ten goede komen.

Beloning

Bank of America rapporteerde een hogere kwartaalwinst en kondigde aan aandeelhouders flink te belonen. Het aandeel Bank of America ging 0,7 procent omhoog.

Ook Abbott Laboratories gaf inzage in de boeken. Het farmacieconcern zag in de jongste kwartaalresultaten aanleiding zijn vooruitzichten omtrent omzet en winst op te krikken. Abbott werd ruim 3 procent hoger gezet.

Amazon

Amazon (min 0,9 procent) stond eveneens in de schijnwerpers. De Europese Commissie kondigde officieel aan een onderzoek te openen naar mogelijk misbruik van verkoopgegevens van concurrenten door de webwinkelgigant. Tegelijkertijd schrapt de Duitse kartelwaakhond een eigen onderzoek naar Amazon.

Volgens de Fed blijven vooruitzichten voor de Amerikaanse economie positief, met een gematigde economische groei. Wel hangen de zorgen over de handelsspanningen boven de verwachtingen voor de komende tijd. Op de financiële markten wordt algemeen verwacht dat de Fed later deze maand de rente gaat verlagen.

De euro was 1,1225 dollar waard, tegen 1,1229 dollar in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,9 procent tot 56,54 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent minder op 63,57 dollar per vat.