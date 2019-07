ASML compenseert zwakte geheugenchips

Gepubliceerd op | Views: 4.678

VELDHOVEN (AFN) - ASML heeft afgelopen kwartaal meer omzet en winst in de boeken gezet dan een kwartaal eerder. Sterkere resultaten op het vlak van Logic-chips compenseerden een zwakkere prestatie bij geheugenchips. Topman Peter Wennink spreekt van een "goed kwartaal". De chipmachinefabrikant houdt zijn verkoopprognose voor het hele jaar ongewijzigd.

De omzet kwam uit op een kleine 2,6 miljard euro, tegen 2,2 miljard euro in het voorgaande kwartaal. Onder de streep bleef 476 miljoen euro over, waar in de eerste drie maanden van het jaar nog een nettoresultaat van 355 miljoen euro in de boeken ging. In het eerste kwartaal had ASML nog veel last van productieverstoringen na een brand bij een toeleverancier.

Volgens topman Peter Wennink waren de opbrengsten in het tweede kwartaal in lijn met de verwachting, terwijl de brutomarge van 43 procent iets beter was dan eerder voorzien. Dat komt volgens hem onder meer door efficiënter te werken bij de fabricage van zogenoemde EUV-machines. Wennink vindt het erg belangrijk dat het goed gaat op dit vlak. Er kwamen afgelopen kwartaal tien nieuwe orders voor EUV-systemen binnen. Ook bij de field upgrades, oftewel de aanpassingen in het veld van machines, was sprake van margeverbeteringen.

Investeringen

De zwakte op de markt voor geheugenchips heeft volgens Wennink te maken te maken met zeer significante investeringen van ASML's klanten in 2016, 2017 en 2018. Vandaar dat de onderneming op deze markt dit jaar waarschijnlijk 30 minder kan verkopen. Daarentegen rekent ASML erop op het vlak van Logic-chips zo'n 65 procent meer aan de man te brengen.

Overigens waren de gerapporteerde omzet en winst wel lager dan in het tweede kwartaal vorig jaar. Wennink beschouwt 2019 niettemin als "groei-jaar". Voor het derde kwartaal gaat hij uit van een een omzet van ongeveer 3 miljard euro en een brutomarge van tussen de 43 en 44 procent. Over de daaropvolgende periode zijn nog minder voorspellingen beschikbaar. Maar Wennink kan nu al zeggen dat het een erg sterk vierde kwartaal gaat worden, met een een sterke omzet en marge. Dan komen tevens de eerste EUV-gerelateerde service-inkomsten binnen.