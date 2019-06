'Biotechnoloog UniQure bekijkt verkoop'

Gepubliceerd op | Views: 727

AMSTERDAM (AFN) - Het Nederlandse biotechnologiebedrijf UniQure bekijkt zijn strategische opties, met de mogelijkheid van een verkoop van de onderneming. Dat laten ingewijden met kennis van de zaak weten aan persbureau Bloomberg.

UniQure heeft adviseurs ingehuurd om de opties te bekijken, maar er is geen zekerheid dat een deal wordt gesloten, aldus de bronnen. Het bedrijf zou in de belangstelling staan van farmaceuten die hun activiteiten willen uitbreiden. UniQure heeft een notering aan technologiebeurs Nasdaq en dit jaar is de koers zeer sterk gestegen. De marktwaarde ligt op ongeveer 2,7 miljard dollar. Het bedrijf telt ongeveer tweehonderd medewerkers in Amsterdam en in Lexington, in de Amerikaanse staat Massachusetts.

De biotechnoloog werkt aan medicatie tegen de ziekte van Huntington, een zeldzame neurologische aandoening, die de motoriek en het denkvermogen aantast. Ook wordt gewerkt aan middelen tegen hemofilie.