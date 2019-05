Lagere opening op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 39

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen geopend. Het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten blijft op de voorgrond spelen. Deze keer is Peking de zijde die de druk opvoert. Volgens een commentaar in Chinese staatsmedia zijn de Amerikanen niet oprecht geïnteresseerd in de handelsgesprekken, waardoor verder praten misschien niet zinvol is.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,6 procent lager op 25.705 punten. De brede S&P 500 zakte 0,6 procent tot 2857 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 0,8 procent tot 7836 punten

De VS bederven volgens de Chinese berichten de sfeer van de handelsgesprekken. Beleggers werden onlangs juist gerustgesteld door berichten dat de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin op korte termijn naar Peking zou afreizen voor verder overleg.

Aan het bedrijfsfront zette de fabrikant van landbouwmachines Deere een lager dan verwachte kwartaalwinst in de boeken. Het bedrijf is niet langer "voorzichtig optimistisch" over de toekomst. Een van de oorzaken is dat de boeren grote aankopen vaker uit lijken te stellen mede vanwege de handelsoorlog. Het aandeel Deere leverde daarop 3,8 procent aan waarde in.