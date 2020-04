Schlumberger heeft last van zeer moeilijke markt

Gepubliceerd op | Views: 782

HOUSTON (AFN/BLOOMBERG) - Oliedienstverlener Schlumberger heeft op de Amerikaanse markt minder omzet behaald in het eerste kwartaal. Daarmee werd de trend van vorig jaar doorgezet waarin met name de markt voor schalie-olie terugliep. Buiten de eigen landsgrenzen groeide de omzet van het bedrijf nog wel licht, ondanks de scherpe daling van de olieprijs de afgelopen maanden en de afgenomen vraag naar olie door de coronacrisis.

Als gevolg van die marktomstandigheden, die volgens topman Olivier Le Peuch zorgen voor "het meest uitdagende klimaat voor de sector in vele tientallen jaren", zet Schlumberger ook het mes in het dividend. Dat werd met driekwart verlaagd van 50 dollarcent, naar 12,5 dollarcent. Het is voor het eerst in ruim veertig jaar dat Schlumberger zijn dividend verlaagt.

Oliebedrijven in Noord-Amerika gaven minder uit aan exploratie en boorden minder naar olie vanwege de al vroeg in het kwartaal dalende olieprijzen. In maart daalden die vervolgens extreem snel toen Saudi-Arabië een prijzenoorlog ontketende. De omzet in de Verenigde Staten kwam door de aarzelingen van oliebedrijven om te investeren 17 procent lager uit dan een jaar eerder op 2,3 miljard dollar. Met de internationale activiteiten zette Schlumberger 5,1 miljard dollar om, wat een stijging was van 2 procent op jaarbasis.

Onder de streep resteerde er een verlies van 7,4 miljard dollar. Dat werd grotendeels veroorzaakt door afschrijvingen van 8,5 miljard dollar die Schlumberger deed op onder meer de goodwill en immateriële activa die te maken hebben met twee overnames uit de afgelopen jaren.