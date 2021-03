Toch rechtszaak om rentemanipulatie tegen ING en andere banken

NEW YORK (ANP) - Een groep van bijna twintig banken, waaronder ING, moet zich alsnog voor een Amerikaanse rechter verweren tegen beschuldigingen dat ze een internationaal rentetarief hebben gemanipuleerd. Twee investeringsfondsen klaagden de banken in 2016 aan wegens vermeende fraude met Singaporese rentestandaarden. Aanvankelijk wees de New Yorkse rechter de zaak af omdat de fondsen al waren opgeheven, maar in hoger beroep is nu besloten dat de zaak wel door moet gaan.

Naast ING zijn onder andere Bank of America, UBS, Deutsche Bank, BNP Paribas en Credit Suisse aangeklaagd. De rechtszaak draait om twee in Singapore vastgestelde rentetarieven, de Singapore Interbank Offered Rate (Sibor) en de Singapore Swap Offered Rate (Sor). Deze standaarden, die dagelijks veranderen, vormen de basis voor rentes bij hypotheken en talloze andere financiële producten.

Om het tarief vast te kunnen stellen geeft een panel van banken dagelijks actuele rentes door aan de Association of Banks in Singapore, waarna een agent mede met behulp van die informatie berekent wat de nieuwe standaard wordt. Maar tussen 2007 en 2011 zou een groot aantal banken hebben samengespannen om het rentetarief in hun voordeel te laten bewegen. De financieel toezichthouder van Singapore vond in 2013 bewijs dat banken pogingen daartoe hadden ondernomen.

Liborschandaal

Drie jaar later beweerden twee op de Kaaimaneilanden gevestigde investeringsfondsen te zijn benadeeld door die vermeende fraude en zij spanden in New York een rechtszaak aan tegen een groep banken. Pas een jaar later bleken de fondsen al lang te zijn opgeheven en hun claims overgedragen aan een derde partij. Aanvankelijk vond een lagere rechter dat een rechtszaak onmogelijk was als de benadeelde partij zelf niet meer bestond, maar in hoger beroep is dat nu teruggedraaid.

De zaak doet denken aan het omvangrijke Liborschandaal. Een grote groep banken bleek jarenlang te hebben geknoeid met de Libor-rente, die als leidraad geldt voor biljoenen euro's aan financiële transacties. Onder andere Rabobank betaalde wegens de fraude honderden miljoenen euro's aan boetes.