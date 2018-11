Menno Geelen statutair directeur bij Ajax

Gepubliceerd op | Views: 221

AMSTERDAM (AFN) - Ajax heeft Menno Geelen benoemd tot statutair bestuurder. Dat bleek op de algemene aandeelhoudersvergadering van de beursgenoteerde voetbalclub uit Amsterdam.

Dit agendapunt was, conform de statuten, niet ter stemming maar ter bespreking. De raad van commissarissen is overgegaan tot de formele benoeming. Geelen (1982) kwam in augustus 2010 in dienst bij Ajax. Sinds november 2016 was hij reeds op titulaire basis werkzaam als commercieel directeur.

Het statutaire directieteam van Ajax bestaat nu uit: Edwin van der Sar (voorzitter), Marc Overmars (spelersbeleid), Jeroen Slop (financieel), Rutger Arisz (operationeel) en Menno Geelen (commercieel).

Nouri

Daarnaast werd Leen Meijaard benoemd tot nieuwe president-commissaris. Hij is de opvolger van Leo van Wijk, die wel aanblijft als commissaris. Meijaard zat vanaf april 2016 in de raad van commissarissen van Ajax. Vanaf die datum werd Van Wijk de voorzitter.

Verder werd bekend dat clubarts Don de Winter vertrekt bij Ajax. Zijn arbeidscontract wordt beëindigd. De Winter was de arts van dienst in juli 2017, toen Abdelhak Nouri door hartritmestoornissen in elkaar zakte tijdens een oefenduel met Werder Bremen in Oostenrijk.

Behandeling niet adequaat

Nouri heeft ernstige en blijvende hersenschade. In juni erkende Ajax aansprakelijk te zijn voor de situatie van Nouri. ,,We zijn onlangs tot nieuwe inzichten gekomen en daaruit blijkt dat de behandeling niet adequaat is geweest", zei Van der Sar toen.

De Winter ging deze zomer al niet meer mee op het trainingskamp van Ajax en was sindsdien ook niet meer betrokken bij het eerste elftal.