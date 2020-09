'Wall Street licht hoger richting rentebesluit Fed'

Gepubliceerd op | Views: 377 | Onderwerpen: Federal Reserve, rente

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken woensdag met kleine winsten te gaan beginnen. De blik van beleggers op Wall Street is vooral gericht op de Amerikaanse koepel van centrale banken, de Federal Reserve, die later op de dag met een rentebesluit komt. Daarnaast worden cijfers over de Amerikaanse winkelverkopen verwerkt, plus bedrijfsresultaten van softwaremaker Adobe en pakketbezorger FedEx.

Naar verwachting komen er geen veranderingen in het beleid van de Amerikaanse centrale bank. Beleggers zullen dan ook vooral benieuwd zijn naar de toelichting van Fed-voorzitter Jerome Powell. Daarbij zal met name worden gelet op opmerkingen over nieuwe stappen die de Fed kan gaan zetten tegen de coronacrisis. Ook komt de Fed met nieuwe voorspellingen over de economie, werkloosheid en inflatie in de Verenigde Staten.

De winkelverkopen in de VS namen in augustus met 0,6 procent toe in vergelijking met juli, toen sprake was van een bijgestelde stijging met 0,9 procent. Economen hadden in doorsnee een toename met 1 procent voorspeld.

'FedEx hoger'

FedEx lijkt flink hoger te gaan openen. De pakketbezorger deed afgelopen kwartaal goede zaken, met beter dan verwachte cijfers. Doordat mensen wereldwijd meer online zijn gaan winkelen, kon FedEx meer pakketten bezorgen. Adobe, de maker van onder meer fotobewerkingssoftware Photoshop, presteerde ook beter dan gedacht. Het bedrijf zag vooral de inkomsten uit abonnementsdiensten toenemen in de coronaperiode. Het aandeel Adobe staat eveneens in de plus voorbeurs.

Verder maakt de ontwikkelaar van cloudsoftware Snowflake woensdag zijn debuut op Wall Street. Het bedrijf haalt bij de beursgang bijna 3,4 miljard dollar op, wat tot dusver de grootste beursgang op Wall Street dit jaar is. De beurswaarde ligt op ruim 33 miljard dollar. Snowflake is in 2012 opgericht en levert onder andere opslagsystemen voor data uit verschillende bronnen die snelle analyse mogelijk maken.

Boeing kan ook op aandacht rekenen. Een commissie van het Huis van Afgevaardigden heeft een vernietigend rapport uitgebracht over de ontwikkelingen rond de 737 MAX-toestellen. Niet alleen de vliegtuigbouwer krijgt ervan langs, ook de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA moet het ontgelden. De 737 MAX-toestellen worden sinds twee crashes, waarbij in totaal 346 doden vielen, aan de grond gehouden. Boeing werkt met de autoriteiten voor toestemming om het model weer te laten vliegen.

Daarnaast bereidt de Amerikaanse mededingingsautoriteit FTC een zaak voor tegen techgigant Facebook, aldus een ingewijde. De FTC zou willen weten of Facebook, waar ook WhatsApp en Instagram onder vallen, zijn dominante marktpositie heeft gebruikt om concurrentie uit te schakelen.

De Dow-Jonesindex sloot dinsdag een fractie hoger op 27.995,60 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,5 procent tot 3401,20 punten en techbeurs Nasdaq ging 1,2 procent omhoog tot 11.190,32 punten.