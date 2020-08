Brand in Heinekenbrouwerij in Den Bosch onder controle

Gepubliceerd op | Views: 819

DEN BOSCH (AFN) - Bij een grote brouwerij van Heineken in Den Bosch heeft zondagmiddag enige tijd brand gewoed. Het ging om een uitslaande brand in een opslaghal van de brouwerij aan de Rietveldenweg. Na ongeveer een uur was de brand onder controle, meldt de brandweer in Den Bosch.

De brandweer, die met meerdere wagens en ladderwagens uitrukte, zei dat de brand op het dak is uitgebroken. Mogelijk is het vuur ontstaan door oververhitting van zonnepanelen, maar de exacte oorzaak moet nog vastgesteld worden, zegt een woordvoerder.

De brouwerij in Den Bosch is een van drie vestigingen in Nederland van Heineken.