AEX in het rood op dalende olieprijzen

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse beurs zakte maandag in de middaghandel licht in het rood. De olieprijzen gingen gedurende de dag verder omlaag en sleurden oliegerelateerde bedrijven, zoals AEX-zwaargewicht Shell met zich mee. Beleggers verwerkten verder onder meer een wat afzwakkende Chinese economische groei, de Russisch-Amerikaanse top en keken uit naar de start van het cijferseizoen op het Damrak.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel in New York 0,4 procent in de min op 558,00 punten. De MidKap steeg 0,3 procent tot 778,34 punten. De beurs in Frankfurt klom 0,2 procent. Parijs en Londen verloren tot 0,9 procent.

Een vat Amerikaanse olie kostte 2,4 procent minder op 69,30 dollar. Brentolie zakte 2,9 procent in prijs tot 73,15 dollar per vat. Olie- en gasgigant Shell was veruit de grootste daler onder de hoofdfondsen in Amsterdam met een verlies van 1,9 procent. Elders in Europa gingen branchegenoten als Total, BP en Eni tot 2,3 procent omlaag.

AkzoNobel

Altice Europe leverde zijn winst van eerder op de dag in en zakte 0,4 procent. Het kabel- en telecomconcern verbeterde de liquiditeitspositie door een herfinanciering van een lening voor zijn Franse dochter. Verlichtingsbedrijf Signify was de grootste winnaar met een plus van 2,3 procent.

AkzoNobel won 0,6 procent. Oud-bestuursvoorzitters Aarnout Loudon en Kees van Lede roepen het zittende bestuur van het verfbedrijf op om het kwakkelende pensioenfonds middels een financiering te versterken.

In de MidKap was OCI de grote winnaar met een plus van 2,7 procent. Kempen startte het volgen van de kunstmestproducent met een koopadvies. Voedingsbedrijf Wessanen kampte met een adviesverlaging door ABN AMRO en stond bijna onderaan met een min van 1,5 procent.

Euro

Deutsche Bank maakte in Frankfurt een koerssprong van bijna 8 procent. De grootste bank van Duitsland kwam met voorlopige cijfers over het afgelopen kwartaal die beter waren dan verwacht. In Parijs klom Renault 0,4 procent. Het Franse autoconcern behaalde in de eerste jaarhelft een verkooprecord.

Kone klom 2 procent in Helsinki. De grootaandeelhouders van het Duitse staalconcern ThyssenKrupp en het Finse industriële concern hebben volgens het Duitse Handelsblatt gesproken over een mogelijke fusie van de liftactiviteiten van beide bedrijven.

De euro was 1,1707 dollar waard, tegen 1,1671 dollar op vrijdag.