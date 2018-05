International Paper: geen vijandelijk bod Smurfit

Gepubliceerd op | Views: 147

DUBLIN (AFN/BLOOMBERG) - Papierproducent International Paper zal geen vijandig bod doen op de Ierse kartonmaker Smurfit Kappa. Bij twee eerdere ongevraagde overnamevoorstellen kreeg International Paper nog nul op het rekest.

Het Amerikaanse bedrijf heeft nu tot 6 juni om een bindende bieding te doen op zijn concurrent. Dat definitieve bod komt er alleen als er vooraf een akkoord is gesloten met de raad van bestuur van Smurfit, beloofde de onderneming. ,,International Paper onderstreept van het begin af aan het belang van overeenstemming in het proces.''

Investeerders toonden zich teleurgesteld in de beslissing. Kort na de bekendmaking ging het aandeel van Smurfit op de beurs van Dublin ruim 5 procent onderuit.

Bij een eerder, niet-bindend bod in maart dichtte International Paper zijn overnameprooi een waarde van 8,9 miljard euro toe. Smurfit ging niet in op dat voorstel, omdat het bedrijf liever wil groeien op eigen kracht.

Beide bedrijven zijn grote spelers in de verpakkingsbranche. Die markt zit de laatste jaren flink in de lift vanwege de toegenomen populariteit van onlinewinkelen. Als de samenvoeging doorgang vindt, wordt International Paper de grootste producent van kartonnen dozen in Europa.