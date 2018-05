Esperite in controle over samenwerking Zuid-Afrika

Gepubliceerd op | Views: 273 | Onderwerpen: Afrika, Zuid-Afrika

AMSTERDAM (AFN) - Stamcelbedrijf Esperite heeft de controle genomen over het Zuid-Afrikaanse samenwerkingsverband CryoSave South Africa. Per 1 april zijn de resultaten uit dat samenwerkingsverband geconsolideerd in de cijfers van Esperite.

Esperite heeft het belang van 50 procent in het in 2013 opgerichte CryoSave South Africa overgenomen van financieel dienstverlener Ecsponent. Er werden geen financiële details over de transactie gemeld. Esperite verwacht een winstgevende toevoeging aan zijn resultaten door de deal.

Volgens Esperite zal de stap zorgen voor betere en snellere groeimogelijkheden voor het bedrijf in Zuid-Afrika en het Afrikaanse continent. De onderneming wijst daarbij op het grote potentieel in Afrika gezien de groeiende bevolking.