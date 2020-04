Gepubliceerd op | Views: 1.076 | Onderwerpen: staal

LUXEMBURG (AFN/BLOOMBERG) - Staalreus ArcelorMittal heeft toegang gekregen tot een nieuwe kredietfaciliteit in dollars. Banken zoals BNP Paribas, Crédit Agricole, JP Morgan and Société Générale laten het bedrijf tot 3 miljard dollar extra lenen.

De nieuwe kredietfaciliteit heeft een looptijd van één jaar. ArcelorMittal benadrukt dat het geld momenteel niet dringend nodig is. Wel biedt de uitgebreide leencapaciteit extra financiële ruimte in de huidige onvoorspelbare marktomstandigheden, veroorzaakt door het coronavirus.

ArcelorMittal had eind vorig jaar 10,5 miljard dollar aan liquide middelen. Onderdeel daarvan was een kredietfaciliteit van 5,5 miljard euro, die nog ongebruikt is en beschikbaar blijft tot december 2024.