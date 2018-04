Kempen geeft Sif verkoopadvies

Gepubliceerd op | Views: 796

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Zakenbank Kempen gaat funderingsspecialist Sif volgen met een verkoopadvies. Volgens analist Henk Veerman van Kempen zal de winstgevendheid van Sif in 2019 een piek bereiken.

Na de piek van de capaciteit in 2019 wordt door Veerman bescheiden ruimte voor verdere omzetgroei bij Sif voorzien. Ook is er kans op behoorlijke volatiliteit in de winstgevendheid door bijvoorbeeld prijsdruk in jaren met lagere volumes. Hij wijst verder op de moeilijk te voorspellen natuur van de industrie waarin Sif opereert, wat kan resulteren in flinke dalingen van de productie.

Kempen geeft daarmee als enige van zes analisten die worden gevolgd door Bloomberg een verkoopadvies aan Sif. Het aandeel Sif sloot vrijdag op 19,06 euro.