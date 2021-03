Betalen via iDEAL blijft flink groeien door coronacrisis

AMSTERDAM (ANP) - De betalingen via iDEAL zijn ook in februari enorm gestegen. Dat kwam mede door de grote toename van online shoppen sinds de uitbraak van het coronavirus en doordat veel winkels vanwege lockdownmaatregelen waren gesloten. In februari steeg de omzet met iDEAL met bijna 52 procent naar ruim 7,5 miljard euro, terwijl de maand vorig jaar een dag extra telde.

Eigenaar Currence laat weten dat de omzet met iDEAL voor de tweede maand op rij hoger was dan met betaalpassen aan de toonbank. Dat we minder ons pasje trekken komt vooral door de sluiting van de horeca en winkels. Volgens de Betaalvereniging Nederland lag het aantal pinbetalingen vorige maand ruim 30 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Sinds 2005, het jaar waarin de organisatie begon met het bijhouden van de pinbetalingen, was de afname niet zo groot.

Currence heeft vorige maand ruim 88 miljoen iDEAL-betalingen verwerkt. Het aandeel van betalingen tussen consumenten onderling was bijna 17 procent. Het aantal iDEAL-betalingen bij en tussen onlinewinkels is met ruim 66 procent gestegen.