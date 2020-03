Gepubliceerd op | Views: 352 | Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN) - Beursuitbater Euronext heeft in Georges Lauchard een nieuwe operationeel directeur gevonden. De Fransman komt over van JP Morgan waar hij operationeel en financieel directeur was van de afdeling die de technologie ontwikkelt voor de zaken- en investeringsbank.

Lauchard begint deze week aan zijn nieuwe functie in Parijs. Hij krijgt daar de operationele strategie, beleid en uitvoering onder zijn hoede.

Euronext is de uitbater van beurzen in Lissabon, Amsterdam, Brussel, Parijs, Oslo en Dublin.