Shell verkoopt belangen Nieuw-Zeeland

AMSTERDAM (AFN) - Shell heeft zijn belangen in enkele ondernemingen in Nieuw Zeeland verkocht aan olie- en chemiebedrijf OMV. Met de deal is een bedrag van 578 miljoen dollar gemoeid, zo laat Shell weten.

Het Oostenrijkse OMV neemt de aandelen in acht aan Shell gelieerde ondernemingen over. Daarnaast heeft Shell overeenstemming bereikt met OMV om zijn belang in een veld in Nieuw Zeeland van de hand te doen.

De verkoop maakt deel uit van het grotere verkoopprogramma van Shell. Het Nederlands-Britse olie- en gasbedrijf wil voor in totaal 30 miljard dollar aan bezittingen afstoten.