'ING mikt op overname mBank in Polen'

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - ING overweegt een overname van de Poolse mBank. De dochteronderneming van de Nederlandse bank in Polen, ING Bank Slaski, heeft een team van specialisten opgezet om die aankoop te onderzoeken. Dat schrijft de Poolse krant Rzeczpospolita zonder te vermelden waar het die informatie vandaan heeft.

Vorige maand werd bekend dat de Duitse Commerzbank zijn meerderheidsbelang in de Poolse mBank wil verkopen om de kas te spekken. Die verkoop is een onderdeel van reorganisatie en strategische koerswijziging. MBank biedt voornamelijk via internet en de mobiel bankdiensten aan.