Onverwachte daling industriële productie VS

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De productie in de industrie van de Verenigde Staten is in januari met 0,6 procent gedaald in vergelijking met een maand eerder. Dat maakte de Federal Reserve bekend.

Economen hadden in doorsnee juist op een productiegroei met 0,1 procent gerekend. In december steeg de industriële productie met een herziene 0,1 procent. De bezettingsgraad in de Amerikaanse industrie lag vorige maand op 78,2 procent, tegen een bijgestelde 78,8 procent in december.

In de verwerkende industrie was sprake van een productiekrimp met 0,9 procent. Dat is de sterkste neergang in acht maanden. In december ging de productie in de verwerkende industrie nog met een herziene 0,8 procent omhoog. De verwerkende industrie is goed voor ongeveer 12 procent van de Amerikaanse economie.

Met name de productie van auto's en auto-onderdelen ging vorige maand flink omlaag, maar ook in andere sectoren was een krimp te zien. Bij nutsbedrijven klom de productie. Ook in de mijnbouw was een lichte stijging te zien.