FIOD doet inval bij bouwbedrijf Strukton

MAARSSEN (AFN) - De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft een inval gedaan bij bouwbedrijf Strukton. Aanleiding is een metroproject in de Saudische hoofdstad Riyad waar het dochterbedrijf van het beursgenoteerde concern Oranjewoud aan meebouwt.

Strukton laat weten volledig mee te werken aan het onderzoek. Het is niet direct duidelijk of de FIOD stukken heeft meegenomen bij de inval.

Strukton maakt deel uit van een consortium dat drie van de zes metrolijnen van een volledig automatisch en onbemand metrosysteem in Riyad aanlegt. In totaal leggen de bedrijven bijna 65 kilometer spoor aan met ongeveer 30 kilometer aan viaducten en 26,6 kilometer aan ondergronds spoor. Ook bouwen ze 25 metrostations. De totale waarde van dat project is 6 miljard euro, het aandeel van Strukton is 1 miljard euro.

Oranjewoud bestaat naast Strukton ook uit advies- en ingenieursbureau Antea Group. Daarnaast heeft het beursfonds een tak die technisch personeel detacheert. Het aandeel Oranjewoud is momenteel 5,95 euro waard, gelijk aan de slotstand van donderdag.