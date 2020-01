Huis VS stuurt aanklachten tegen Trump naar Senaat

Met de ondertekening van het mini akkoord haalt hij een steunt uit voor de boeren in Amerika ten nadelen van ander landen .

Alles draait om de verkiezingen .

Als nu de aanklachten nog weg vallen en de Chinezen goed in het oog houden of ze hun beloften nakomen is alleen maar in zijn voordeel .

De beurzen zullen weinig reactie vertonen .