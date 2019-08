Wall Street opent lager

Gepubliceerd op | Views: 573

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met stevige minnen geopend. Tegenvallende cijfers over de staat van de Duitse en Chinese economie drukten op het sentiment. Ook wordt de vrees voor recessies gevoed door de ontwikkeling van rentes op de markt. Op bedrijfsgebied kwam warenhuisketen Macy's met kwartaalcijfers.

De Dow-Jonesindex stond na enkele minuten handelen 1,3 procent lager op 25.922 punten. De breed samengestelde S&P 500 leverde 1,4 procent in tot 2886 punten en techbeurs Nasdaq werd 1,5 procent lager gezet op 7892 punten.

De Duitse economie kromp in het tweede kwartaal ten opzichte van de voorgaande drie maanden, waarbij vooral de buitenlandse handel op de prestaties drukte. Onder andere de handelsvete tussen de Verenigde Staten en China speelde de grootste economie van Europa parten. China meldde een afzwakking van de industriële productie. Dinsdag waren de beurzen juist flink gestegen toen de handelsvrees enigszins werd verlicht door een gedeeltelijk uitstel van nieuwe Amerikaanse heffingen op Chinese producten.

Dat beleggers nog altijd niet gerust zijn, bleek op de obligatiemarkten. De rente voor Amerikaanse tienjarige obligaties doken voor het eerst tijdelijk onder die van tweejaars schuldpapier. Die zogenoemde omgekeerde rentecurve wordt gezien als een teken dat mogelijk een recessie op komst is.

Winkelbedrijf Macy's zag de winst over het voorbije kwartaal flink lager uitvallen. Het bedrijf, dat daarmee onder andere de eigen verwachtingen niet waarmaakte, is nu ook negatiever over de aangepaste winst per aandeel. Het aandeel Macy's werd bijna 17 procent lager gezet.