Maker van Angry Birds voorziet winstdaling

HELSINKI (AFN/BLOOMBERG) - Het Finse Rovio, bekend van het populaire spelletje Angry Birds, kijkt met enige terughoudendheid naar de nabije toekomst. De onderneming voorziet vooral in de eerste helft van dit jaar een lagere winst, zo bleek bij de presentatie van de jaarcijfers.

Rovio is verder op zoek naar investeerders voor een deel van zijn belang in Hatch Entertainment, die een streamingdienst ontwikkelt dat 'de Netflix van de spelletjesmarkt' moet worden. Rovio heeft momenteel een belang van 80 procent in Hatch, maar wil dit afbouwen tot minder dan 50 procent. Een groot Japans telecombedrijf nam eerder deze maand een minderheidsbelang in Hatch.

Rovio gaf in het afgelopen jaar geen nieuwe spelletjes uit. Over heel 2018 zette Rovio een lagere omzet in de boeken van 281 miljoen euro, maar haalde een hoger resultaat van bijna 25 miljoen euro. Kati Levoranta, de topvrouw van het entertainmentbedrijf, verwacht minstens twee nieuwe spellen uit te brengen dit jaar. In januari lanceerde Rovio het puzzelspel Angry Birds Dream Blast.