RELX voert groene AEX-index aan

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index stond dinsdag op winst, aangevoerd door informatieleverancier en data-analysebedrijf RELX. Die onderneming deed eerder een grote overname in de VS. Elders in Europa deden beleggers rustig aan. De blik is onder meer gericht op economische grootmachten China en de Verenigde Staten die later deze week hun fase 1-handelsakkoord ondertekenen. Ook worden resultaten van grote Amerikaanse banken als Citigroup, JPMorgan Chase en Wells Fargo, verwerkt.

De AEX-index op Beursplein 5 stond kort na de openingsbel op Wall Street 0,4 procent hoger op 611,05 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 926,81 punten. Londen stond 0,1 procent hoger. Parijs en Frankfurt stonden fractioneel lager.

RELX won bijna 2 procent. De onderneming maakte een dag eerder de overname van het Amerikaanse analysebedrijf ID Analytics bekend. Ook ABN AMRO (plus 1,3 procent) stond bij de sterkste stijgers. Analisten oordelen positief over de stap van de bank om de spaarrente op nul te zetten en vermogende spaarders te laten betalen voor hun spaargeld.

Techinvesteerder Prosus (min 0,9 procent) stond bij de sterkste zakkers. Nu de slag om maaltijdbestelbedrijf Just Eat verloren is gegaan, mikt de onderneming op andere overnames in de sector. KPN noteerde 0,5 procent hoger. De telecomreus maakte bekend dat internetprovider XS4ALL als merk blijft bestaan.

In de MidKap was Takeaway (plus 1 procent) in trek. Dat maaltijdbestelbedrijf verwerkte in 2019 duidelijk meer bestellingen dan een jaar eerder. Vooral in Duitsland groeide het bedrijf hard dankzij de overname van de Duitse activiteiten van branchegenoot Delivery Hero.

Biotechnologiebedrijf Pharming zette 125 miljoen euro aan nieuwe converteerbare obligaties in de markt en zakte 3,9 procent. Branchegenoot Vivoryon Therapeutics dikte bijna 18 procent aan nadat het bekendmaakte met het Deense Nordic Bioscience aan de slag te gaan met een middel tegen de ziekte van Alzheimer. Curetis kreeg er bijna 7 procent bij nadat het in de VS stappen zette met zijn diagnosesysteem Unyvero.

De euro was 1,1115 dollar waard tegen 1,1138 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 58,27 dollar. Brentolie klom 0,8 procent in prijs tot 64,68 dollar per vat.