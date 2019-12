Winkelverkopen VS gaan omhoog

Gepubliceerd op | Views: 392 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - De detailhandelsverkopen in de Verenigde Staten zijn in november met 0,2 procent gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Handel bekend.

Economen hadden in doorsnee op een stijging met 0,5 procent gerekend. In oktober gingen de Amerikaanse winkelverkopen met een herziene 0,4 procent omhoog.

Volgens het ministerie waren lagere bestedingen te zien bij bijvoorbeeld restaurants en kledingverkopers. Bij verkopers van auto's, elektronica en witgoed stegen de uitgaven, net als bij webwinkels. De consumentenbestedingen in de VS zijn goed voor circa 70 procent van de Amerikaanse economie.

ING-econoom James Knightley sprak in een reactie van tegenvallende cijfers over de detailhandelsverkopen. Dit roept volgens hem vragen op of de consumentenbestedingen sterk genoeg blijven om de malaise in de Amerikaanse industrie te compenseren.