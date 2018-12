Turkse rente blijft onveranderd

Gepubliceerd op | Views: 636 | Onderwerpen: rente

ANKARA (AFN) - De Turkse centrale bank handhaaft het belangrijkste rentetarief op 24 procent met het oog op de hoge inflatie en de sterk afgezwakte Turkse lira. Er was algemeen verwacht dat de centrale bank de rente ongemoeid zou laten.

De inflatie in Turkije lag in november op 22 procent. Door de waardedaling van de lira is het veel duurder geworden om bijvoorbeeld energie en levensmiddelen te importeren. Dat drijft de prijzen op. In september verhoogde de Turkse centrale bank juist nog de rente flink om de inflatie te beteugelen.

Maandag werd bekend dat de groei van de Turkse economie in het derde kwartaal sterk is afgezwakt. De economische groei kwam uit op 1,6 procent in vergelijking met een jaar eerder. Dat is de zwakste groei sinds 2016.