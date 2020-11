Consumentenvertrouwen VS gedaald

ANN ARBOR (AFN) - Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in november gedaald. Dat maakte de Universiteit van Michigan bekend op basis van voorlopige cijfers over zijn index die het consumentenvertrouwen meet.

De index noteerde een stand van 77 tegen 81,2 in oktober. Dat is het laagste niveau sinds augustus. Economen hadden in doorsnee op een lichte stijging tot 82 gerekend. De stemming onder Amerikaanse consumenten wordt vooral gedrukt door het oplaaiende aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten en de dreiging van strengere lockdownmaatregelen.