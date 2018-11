Tata Steel profiteert van staalhonger India

Gepubliceerd op | Views: 408 | Onderwerpen: India, staal

MUMBAI (AFN/BLOOMBERG) - Het van oorsprong Indiase Tata Steel heeft het afgelopen kwartaal goede zaken gedaan op zijn thuismarkt. De regering van India ijvert voor ingrijpende verbeteringen aan de infrastructuur, waardoor de vraag naar staal aanzienlijk is gestegen. Mede daardoor voerde het staalconcern zijn winst flink op.

Tata Steel, waartoe ook de voormalige Hoogovens in IJmuiden behoren, boekte in het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar een nettowinst van 36 miljard roepie (circa 440 miljoen euro). Een jaar eerder resteerde onder de streep nog een kleine 9,8 miljard roepie.

De omzet over de drie maanden tot en met september steeg op jaarbasis met 34 procent tot 435,4 miljard roepie. Naast de toegenomen vraag in India had Tata Steel ook de wind mee voor wat betreft de prijzen voor staal.