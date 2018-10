IMF-chef: werk zo veel mogelijk samen

Gepubliceerd op | Views: 325 | Onderwerpen: IMF

NUSA DUA (AFN) - De wereld moet zoveel mogelijk samenwerken in plaats van handelstwisten aanwakkeren. Met samenwerking en goede internationale regels kan er veel worden bereikt. Dat zei de baas van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), Christine Lagarde, op een economische topconferentie op het Indonesische eiland Bali.

De bijeenkomst op Bali werd behalve door het recente natuurgeweld in Indonesië overschaduwd door het protectionisme van de Amerikaanse president Trump. Die gaat de invoer van bepaalde producten te lijf met allerlei heffingen en wakkert daarmee handelstwisten aan. Die leiden volgens de IMF-topvrouw in armere landen en opkomende economieën tot de angst dat zij de eerste slachtoffers zijn van een nieuwe crisis. Lagarde vermeed in haar toespraak overigens Trump expliciet te noemen.

Behalve de handelsspanningen stond ook de Italiaanse staatsschuld centraal in bijeenkomst in Nusa Dua en in Lagardes speech aan het slot van de najaarsvergadering van IMF en de Wereldbank.

,,Politieke onzekerheid, historisch ongekend hoge (staats)schulden, toenemende financiële kwetsbaarheid en bepekte fiscale speelruimten kunnen het vertrouwen in de vooruitzichten voor de economische groei verder ondergraven'', waarschuwde Lagarde.