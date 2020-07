'Wall Street gaat handelsweek hoger beginnen'

Gepubliceerd op | Views: 715

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken maandag met winst te gaan beginnen, ondanks de wereldwijde recordstijging van het aantal coronabesmettingen. Beleggers kijken uit naar het begin van het kwartaalcijferseizoen op Wall Street deze week. Verder staat de chipsector in de belangstelling vanwege groot overnamenieuws.

Deze week openen grote banken als JPMorgan Chase en Goldman Sachs, maar ook farmaceut Johnson & Johnson, Delta Air Lines en onlinevideodienst Netflix de boeken over het afgelopen kwartaal. Dan zal duidelijk worden wat de impact van de coronacrisis op de prestaties is geweest en wat de eventuele verwachtingen voor de rest van dit jaar zijn.

Frisdrank- en snackfabrikant PepsiCo kwam maandag met cijfers. De omzet daalde, maar viel wel hoger uit dan verwacht, onder meer doordat er meer chips als Cheetos zijn verkocht omdat mensen meer thuis waren door de coronacrisis. PepsiCo gaf geen prognoses voor heel 2020 vanwege de onzekerheden rond de virusuitbraak. Het aandeel staat op winst voorbeurs.

Google

Chipbedrijf Analog Devices kondigde aan branchegenoot Maxim Integrated Products over te nemen. De overname wordt volledig in aandelen afgehandeld en heeft een waarde van ongeveer 21 miljard dollar. Daarmee is het een van de grootste deals sinds het begin van de coronacrisis. Maxim lijkt een flinke koerssprong te gaan maken bij opening.

Verder maakte Google bekend de komende vijf tot zeven jaar 10 miljard dollar te investeren in India. Dat geld wordt gebruikt om digitale technologieën in het land versneld in te voeren, aldus Google-topman Sundar Pichai. India heeft meer dan 500 miljoen internetgebruikers en wordt gezien als belangrijke groeimarkt door grote Amerikaanse technologiebedrijven, zoals ook Amazon en Facebook.

Pfizer

Farmaceut Pfizer staat in het groen voorbeurs. De Amerikaanse toezichthouder FDA komt met een versneld beoordelingsproces voor twee experimentele coronavaccins die Pfizer ontwikkelt met de Duitse biotechnoloog BioNTech.

De oliemarkt kan ook op aandacht rekenen. Oliekartel OPEC en bondgenoten zoals Rusland hebben deze week een online bijeenkomst en kunnen plannen gaan aankondigen om hun productiebeperking te gaan afbouwen. Naar verluidt wil Saudi-Arabië vanaf augustus de productie gaan opvoeren. Ook grote Russische oliebedrijven zouden plannen hebben om meer olie te gaan produceren.

De Dow-Jonesindex eindigde vrijdag 1,4 procent hoger op 26.075,30 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 1,1 procent tot 3185,04 punten en technologiebeurs Nasdaq won 0,7 procent tot 10.617,45 punten.