'Impact nat Brits weer op brouwers gering'

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Het natte weer in het Verenigd Koninkrijk betekent slecht nieuws voor de omzetten van brouwers en makers van andere dranken, die zijn blootgesteld aan de Britse markt. Toch zal de natte maand juni niet een heel groot probleem veroorzaken met betrekking tot de financiële prestaties. Dat schrijven kenners van Jefferies in een rapport.

De martvorsers noemen onder meer Heineken als voorbeeld van een bedrijf dat qua afzet last zal hebben van het weer. Maar Jefferies tornt om meerdere redenen niet aan het koopadvies voor de Nederlandse brouwer. Van Heineken, maar bijvoorbeeld ook branchegoot Carlsberg, wordt toch al niet verwacht dat de Britse prestaties van een jaar eerder zullen worden overtroffen.

De zomer van 2018 kenmerkte zich door een langdurige hittegolf. Ook was er het WK voetbal in Rusland en de 'Royal Wedding' van Harry en Meghan. Al met al zaken die bierverkopen en de afzet van andere dranken goed deden. De vergelijkingsbasis is daarmee lastig. Jefferies spreekt nu zelfs van een goed moment om in te stappen.

Het aandeel Heineken sloot woensdag op 98,60 euro.